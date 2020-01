Tout ce que l'on sait sur l'accord de retrait de la monarchie de Meghan Markle et du prince Harry

Meghan Markle et le Prince Harry s'apprêtent à mener une vie bien différente, bien plus privée, suite à leur retrait de la famille royale britannique.

Plus d'une semaine après que le couple a annoncé unilatéralement qu'il renonçait à son statut de "membres royaux seniors" et qu'il avait l'intention d'être indépendant financièrement et d'élever son fils, Archie Harrison, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord, la reine Elizabeth II et le palais de Buckingham ont donné de plus amples détails sur le futur du couple suite à cet accord. Voici ce que l'on sait :

1. Fini, "Leurs Altesses Royales" : "Les Sussex ne seront plus S.A.R., n'étant plus des membres de la famille royale", indique le communiqué publié par le palais de Buckingham.

Lady Di, feu la mère d'Harry, avait perdu ce titre après avoir divorcé de son père, le Prince Charles.

En revanche, Harry et Meghan pourront garder leur titre de noblesse, bien qu'ils ne les utilisent plus. Harry reste prince et sera connu sous le nom d'Harry, duc de Sussex, et Meghan, duchesse de Sussex.

2. Ils vont rembourser des millions dépensés pour Frogmore : "Le duc et la duchesse de Sussex ont partagé leur intention de rembourser au Sovereign Grant les frais de rénovation de Frogmore Cottage, qui restera leur demeure familiale au Royaume-Uni", peut-on lire dans le communiqué.

L'an dernier, afin de créer une résidence royale à part, Meghan et Harry avaient déménagé de Nottingham Cottage, dans le palais de Kensington, où son frère, le Prince William, vit avec sa femme, Kate Middleton, et leurs trois enfants dans un gigantesque appartement, pour s'installer dans le Frogmore Cottage, dans la propriété de Windsor de la reine. Mais avant cela, ils avaient fait faire des travaux pour leur nouvelle maison... à hauteur de 2,4 millions de livres sterling, soit environ 2,8 millions d'euros de l'argent des contribuables britanniques.

On a appris que le personnel de Frogmore avait été réemployé ailleurs.