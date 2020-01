L’embrassade entre Jennifer Aniston et Brad Pitt aux SAG Awards 2020 est la seule chose qui compte

C'est enfin arrivé !

Brad Pitt et Jennifer Aniston ont offert au public l'instant qu'ils attendaient aux SAG Awards 2020. Comme chacun le sait, les deux ex étaient nominés pour leurs rôles respectifs dans Once Upon a Time... in Hollywood et The Morning Show et ont gagné tous les deux. Et il se trouve justement que les prix des deux acteurs ont été annoncés à la suite l'un de l'autre.

Quand Jen a été déclarée gagnante du prix de la Meilleure actrice dans une série dramatique, Brad regardait depuis les coulisses, et on a pu l'entendre dire : "Oh, ouah." On fond.

Puis, après qu'ils ont tous deux fait leur discours, ils se sont retrouvés en coulisses, dans la salle de presse, exactement en même temps. Coïncidence ou cela avait-il été fomenté par les producteurs ? Nous ne le saurons jamais mais les photos des deux stars tombant l'une sur l'autre resteront à jamais gravées dans nos mémoires pour une quantité de raisons. Pour commencer, cela prouve qu'il n'y a pas de rancœur entre les deux. Deuxièmement, tout le monde ne parlait que de ça depuis le début de la saison des cérémonies de remises de prix, et nos vœux ont été exaucés.