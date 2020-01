La coach de Shakira nous donne des détails sur son entraînement six jours sur sept avant le Super Bowl

E! News : Est-ce dur pour Shakira de poser son téléphone ? Est-ce qu'elle le fait vraiment ?

Anna Kaiser : C'est très dur, et pas seulement à cause du Super Bowl. Elle tourne des clips, elle prépare de nouveaux titres, elle continue d'aider les écoles en Colombie. Il se passe tellement de choses en même temps. Et, en plus, elle est maman, elle a des enfants et elle veut aussi passer du temps avec eux. Les journées sont trop courtes. Alors il faut se concentrer. Il faut se concentrer, se réaligner et essayer de profiter de l'instant présent.

E! News : Pouvez-vous nous expliquer quels sont ses exercices pour le Super Bowl, comment se passe votre séance journalière avec elle en préparation du grand jour ?

AK : Chaque jour est différent parce que je fais en sorte de la préparer, pas seulement pour le Super Bowl, mais aussi pour chaque jour qui arrive. Par exemple, hier, elle a eu une longue journée de répétitions de danse dans l'après-midi, alors on a passé une heure à faire des exercices de musculation le matin. [Certains jours], elle a des journées encore plus longues de répétitions de danse, alors elle commence avec quelque chose de très court, une séance de 20 minutes, puis elle se prépare et se concentre.

[Il y a deux jours], on a fait une heure et demie de mouvements de danse et d'exercices intercalés, pour qu'elle puisse transpirer un bon coup, une bonne séance de cardio pour se concentrer au studio après cela. Les exercices que je fais avec elle sont intégrés au programme du studio, alors tout le monde fait les mêmes exercices qu'elle. On se tonifie, on se sert des élastiques, ce qui est de la préparation physique, des pas de danse et de l'entraînement fractionné de haute intensité ou un entraînement en circuit, et tout cela dépend de la journée. Mais c'est très important pour l'esprit et le corps de continuer à changer d'exercices, c'est plus facile pour se concentrer, éviter de s'ennuyer et avoir des exercices qui correspondent à ce que vous voulez accomplir ce jour-là. Elle s'entraîne six jours par semaine. Elle fait une pause le dimanche.