Justin Chambers se confie sur sa décision difficile de quitter Grey's Anatomy

Dans son message pour annoncer son départ, l'acteur d'Un mariage trop parfait a écrit : "Il n'y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont défini une grande partie de ma vie pendant ces 15 dernières années. Mais depuis un certain temps, je souhaitais diversifier mes rôles et mes choix de carrière. Et, alors que je vais avoir 50 ans, j'ai l'immense chance d'avoir une femme remarquable qui me soutient et cinq merveilleux enfants, l'heure a sonné."

Justin a poursuivi : "Au moment de quitter Grey's Anatomy, je veux remercier la famille ABC, Shonda Rimes, les acteurs originaux, Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, ainsi que les autres acteurs et membres de l'équipe, passés et présents, et, bien sûr, les fans pour cette aventure extraordinaire."

Si les fans et les autres acteurs de Grey's Anatomy peuvent comprendre cette décision, Justin va leur manquer. Ellen Pompeo a partagé ce sentiment sur Twitter au cours du week-end. "#GreysAnatomy va subir une de ses plus grosses pertes", a-t-on pu lire dans un tweet publié par Vanity Fair, auquel l'actrice a répondu samedi : "Rien n'est plus vrai @VanityFair [emoji cœur brisé]."