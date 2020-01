Chrissy Metz et ses "problèmes de poids", une question de "progrès, pas de perfection"

Même quand les choses ne se passent pas comme prévu, Metz ne se laisse pas abattre.

"Si un serveur apporte un plateau de nourriture, qu'un verre glisse et qu'une boisson se renverse, il ne jette pas tout le plateau par terre. Il sert un autre verre de ce qu'il vient de renverser et il continue", explique-t-elle. "Souvent, si quelque chose n'est pas parfait, on se dit : « J'abandonne ! » Ça ne permet pas de progresser, or, tout est une question de progrès, pas de perfection. Si on était parfaits, on n'aurait rien à atteindre ou à réussir."

Parmi ses autres pratiques, Metz essaie d'être réfléchie quant à ce qu'elle poste sur les réseaux sociaux et aux personnes qu'elle suit. Elle dit aussi se tenir responsable de son propre bonheur.

"C'est une tranquillité d'esprit de savoir que je ne peux pas blâmer les autres ou me trouver des excuses si je ne suis pas heureuse", dit-elle. "Savoir que je me sens bien parce que je fais tout pour prendre soin de moi mentalement, physiquement et émotionnellement crée un sentiment d'estime de soi. Rester constante et rigoureusement honnête est difficile ; c'est un exercice quotidien. Mais personne ne va faire pour moi ce que je dois faire moi-même."