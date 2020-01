Vanessa Hudgens et Austin Butler se séparent après une relation de près de neuf ans

Vanessa Hudgens et Austin Butler, c'est fini.

Après près de neuf ans de vie commune, l'ancienne star de High School Musical et l'acteur du film Once Upon a Time... in Hollywood ont décidé de se séparer, selon plusieurs médias. On raconte que leur couple aurait commencé en septembre 2011, environ un an après la séparation entre Vanessa Hudgens et Zac Efron. Après s'être montrés tendres en public en 2011, les deux acteurs sont devenus inséparables, partageant un certain nombre de moments intimes au fil des années.

Mais ces derniers mois, Vanessa Hudgens, 31 ans, et Austin Butler, 28 ans, semblaient passer du temps loin de l'autre. Vanessa a été vue à l'étranger en train de tourner La princesse de Chicago 2, tandis qu'Austin aurait commencé le tournage du futur biopic sur Elvis Presley par Baz Luhrmann. On a appris cet été qu'il jouerait le rôle-titre, et, à cette époque, l'actrice était on ne peut plus heureuse pour son homme.

"JE SUIS SUR UN PUT**N DE NUAAAAAAAGE", avait écrit la jeune femme sur Instagram en juillet. "TROP HÂTE TROP FIÈRE DE MON CHÉRIIII !!!"

Sur le moment, on avait appris que le tournage du film allait commencer en Australie début 2020.