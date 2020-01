Oscars 2020 : Bradley Cooper est encore nominé dans la catégorie Meilleur film

Bradley Cooper est de nouveau nominé aux Oscars.

Si la star de 45 ans a reçu plusieurs nominations aux Oscars ces dernières années en tant qu'acteur, cette année, c'est en sa qualité de producteur qu'il est retenu. Lundi, les acteurs Issa Rae et John Cho ont annoncé les nominations aux Oscars 2020. Les films pressentis pour décrocher le prix du Meilleur film ont été dévoilés : Le Mans 66, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Les filles du docteur March, Marriage Story, 1917, Once Upon a Time... in Hollywood et Parasite.

Il s'avère que Bradley est un des producteurs de Joker, aux côtés de Todd Phillips et Emma Tillinger Koskoff. Les trois sont nominés dans cette catégorie, ce qui signifie que l'acteur concourt une nouvelle fois pour le Meilleur film de l'année. Bradley a déjà travaillé avec Todd Phillips par le passé, en particulier sur la franchise Very Bad Trip, et il possède sa propre société de production, nommée Joint Effort.