Oscars 2020 : Scarlett Johansson, Cynthia Erivo et Antonio Banderas nominés pour la première fois

On se souvient toujours de sa toute première… nomination aux Oscars.

Très tôt ce matin aux États-Unis, Issa Rae et John Cho ont annoncé la liste des nominés remplie de vedettes pour les Oscars 2020, qui seront diffusés en direct depuis le Dolby Theater de Los Angeles, le dimanche 9 février. Si Joker a pris la tête avec le plus grand nombre de nominations, Brad Pitt et Renée Zellweger ont respectivement décroché des nominations dans les catégories Meilleur acteur dans un second rôle et Meilleure actrice. Mais pour certaines de vos stars favorites, c'est la toute première fois que leur travail est reconnu par la seule et unique Académie. (Navrés pour les fans de Queens, mais Jennifer Lopez a été royalement snobée.)

Scarlett Johansson a décroché une nomination pour ses rôles dans Jojo Rabbit et Marriage Story tandis que la nouvelle venue Florence Pugh est en lice pour l'Oscar de la Meilleure actrice dans un second rôle. Mais ce ne sont pas les seules à avoir une raison de se réjouir : Antonio Banderas et Cynthia Erivo — qui pourrait bien devenir une actrice EGOT si elle remporte l'Oscar de la Meilleure chanson originale ou celui de la Meilleure actrice — sont aussi sur la liste des talentueux nominés pour la première fois.