Les Grammys vont rendre hommage à Prince avec un concert de stars

The Revolution, Sheila E. et Morris Day And The Time, les amis et collaborateurs de l'interprète de "Kiss", monteront aussi sur scène pour célébrer sa contribution à la musique, et Ken Ehrlich, producteur de longue date des Grammys, a indiqué qu'il s'agirait d'un "vrai hommage" à sa mémoire.

"Une des grandes joies dans le fait de produire les GRAMMY Awards est de travailler avec ses héros et pouvoir leur rendre hommage, et Prince m'a permis de faire les deux", a indiqué Ken Ehrlich dans un communiqué de presse. "Ses apparitions aux Grammys, bien que rares, furent historiques, et c'est avec des sentiments partagés que nous considérons cette occasion de fêter l'incroyable héritage qu'il nous a laissé. Nous avons réuni un groupe remarquable d'artistes de tous les genres musicaux et de toutes les générations pour saluer un des compositeurs/interprètes les plus iconiques du monde de la musique, et croyez-moi, lui faire justice n'est pas chose facile."