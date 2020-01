Gwen Stefani et Blake Shelton chanteront ensemble aux Grammys 2020

"Nobody But You" est la deuxième chanson du couple. La première était You Make It Feel Like Christmas, extrait de l'album éponyme de Gwen sorti pour les fêtes de fin d'année de 2017.

En ce qui concerne ce duo, Blake a déclaré qu'il l'avait trouvé magique en l'entendant pour la première fois.

"Ce fut une de ces chansons où plus je l'écoutais et plus j'en étais amoureux. J'ai aussi réalisé combien elle est importante pour moi et où j'en suis dans ma vie, et je pense que c'est ce que le [compositeur] Shane [McAnally] essayait de me faire comprendre."

Le chanteur de country a ajouté : "Ça correspond à mon histoire. J'étais sur le point d'aller enregistrer quand j'ai décidé d'y ajouter Gwen parce que c'est notre chanson. Je la trouve magique."

Alors préparez-vous. Tous les téléspectateurs des Grammys 2020 risquent de tomber sous le charme de ces deux tourtereaux.