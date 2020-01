Découvrez le chien qui aide à sauver des koalas et autres animaux sauvages des incendies en Australie

Voici Bear, le chien détecteur de koalas qui sauve les animaux des incendies qui ravagent actuellement l'Australie.

Depuis le début des feux en septembre, ce chien et bien d'autres font de leur mieux pour venir en aide à leurs amis à fourrure pour qu'ils échappent aux feux de brousse en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. D'après l'University of the Sunshine Coast (USC), "Bear nous a aidés à localiser des koalas malades et blessés et a été récemment appelé pour chercher des koalas dans leurs habitats ravagés par les incendies".

Alors que les flammes continuent de consumer une bonne partie de la côte est de l'Australie, les gens admirent Bear, qui a été abandonné alors qu'il n'était qu'un chiot parce qu'il souffrait d'un TOC, parce qu'il leur apporte un peu d'espoir et de réconfort malgré cette situation catastrophique.

Ses bonnes actions ont même été soulignées par Leonardo DiCaprio et Tom Hanks. Les deux acteurs ont partagé des images de Bear en pleine action, mais le second est allé plus loin en adoubant la création d'un film Disney sur les aventures de Bear dans l'outback australien. "Voici un film Disney qui doit être fait : l'histoire de Bear, le chien détecteur de koalas", a ainsi fait savoir la star. "Il est adorable. J'aime Bear."