Les plus grands moments de pop culture de la décennie

• On aurait pu inclure Taylor Swift toutes les années précédentes, ne serait-ce que pour ses Grammys d'Album de l'année avec Fearless et 1989, ses dizaines de millions d'albums vendus, la naissance de sa célèbre bande, sa romance éclair avec Tom Hiddleston (et son débardeur !), la mise à mort de l'ancienne Taylor dans "Look What You Made Me Do", sa querelle publique avec Kanye West ou son combat acharné pour faire de l'industrie de la musique un secteur plus juste et plus équitable. Mais puisque que les American Music Awards ont nommé Swift Artiste de la décennie, on s'est dit qu'on attendrait 2019, nous aussi.

• Tom Brady a remporté sa sixième bague du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à l'âge de 41 ans. Un tel exploit n'est pas près de se répéter, qu'il s'agisse du nombre de championnats remportés, de sa longévité au sein d'une même équipe ou de son âge.

• Il en va de même pour la série Game of Thrones, qui a été diffusée pour la première fois en 2011 et qui, durant ses huit saisons, nous a divertis sans relâche, parfois dégoûtés et bouleversés, pour finir par déconcerter le public avec sa dernière saison controversée. Mais elle a aussi réinventé HBO après les Sopranos, montré que la fantasy avait une place de prestige à la télévision et remporté 58 Emmys. Et au moins, elle ne s'est pas terminée sur un écran noir abrupt.

• Les Avengers se sont rassemblés pour la dernière fois et Avengers : Endgame, avec ses adieux larmoyants et cérémonieux à l'Iron Man de Robert Downey, a engrangé 2,8 milliards de dollars, assez pour devenir le film le plus rentable de l'histoire, toutes époques confondues.

• Le paysage télévisuel était déjà plus qu'encombré mais cette année, il a fait encore un peu de place pour le lancement d'Apple TV+. Elle a connu une première bonne semaine, puis s'est vue voler la vedette par Disney Plus, qui aurait subtilisé un million d'abonnés à Netflix — et ce ne sont que les gens qui ont craqué pour Baby Yoda. Et avec l'arrivée des services Peacock chez NBC et HBO Max chez Warner Bros en 2020, la guerre des services de streaming est à nos portes.

Que la bataille pour notre loyauté et notre capacité de concentration de plus en plus courte commence !