Craquez pour Lana Condor et Noah Centineo dans À tous les garçons : P.S. Je t'aime toujours

Le synopsis de cette suite n'en est pas aussi sûr.

Comme l'indique Netflix dans une description obtenue par E! News : "C'est une nouvelle année et Lara Jean (Lana Condor) et Peter (Noah Centineo) ne font plus semblant d'être en couple. Ils SONT en couple. Et tandis que Lara Jean vit tout un tas de premières fois avec Peter — son premier baiser, son premier vrai rencard, sa première Saint-Valentin — elle en apprend plus sur Kitty et Margot (Anna Cathcart et Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur) et une confidente inattendue, Stormy (Holland Taylor), pour l'aider à gérer toutes ces émotions complexes, afin de trouver l'équilibre entre son couple et savoir qui elle est vraiment."

Lara Jean doit aussi trouver un moyen de récupérer les lettres que sa sœur a envoyées à ses autres amoureux. C'est là que Jordan Fisher débarque.

Dans la dernière scène de la vidéo, Lara Jean et son ex, John Ambrose, flirtent ensemble en se remémorant un épisode au collège, et ça ne présage rien de bon.

Dans le synopsis, on apprend ceci : "Mais quand John Ambrose (Jordan Fisher), un autre récipiendaire des lettres d'amour de Lara Jean, la croise à nouveau, elle doit faire face à son premier vrai dilemme : une jeune femme peut-elle aimer deux hommes à la fois ?"

Les fans devront attendre le 12 février pour découvrir la réponse.