Dans les coulisses de la fête d'anniversaire de Taylor Swift avec Joe Alwyn et sa bande pour ses 30 ans

Joyeux anniversaire, Taylor Swift !

La pop star a fêté ses 30 ans sur scène vendredi au Jingle Ball 2019 de Z100 organisé au Madison Square Garden et lors d'une after privée avec son compagnon, Joe Alwyn, et sa célèbre bande au restaurant Oscar Wilde à New York.

Il y avait également Blake Lively et son mari, Ryan Reynolds, les tops Gigi Hadid et Martha Hunt, les stars de Queer Eye Antoni Porowski et Jonathan Van Ness, Jack Antonoff, Kevin Harrington, le fondateur de As Seen on TV, et les chanteurs de 5 Seconds of Summer, Halsey et Camilla Cabello, qui se sont aussi produits lors du Jingle Ball.

Arborant des ongles rouges et verts, ainsi que son célèbre rouge à lèvres, Tay-Tay est arrivée à la fête avec son amie Abigail Anderson Lucier et une horde de gardes du corps. La plupart des invités arboraient des tenues très festives.

"Ils ont distribué des chapeaux de Père Noël indiquant 30 « Thir-Tay » sur le devant", a précisé un témoin à E! News. "Ils portaient le chapeau et dansaient comme des fous. La musique était enjouée, tout le monde chantait et s'éclatait. Les gens buvaient, trinquaient et s'étreignaient. Tout le monde était ravi de célébrer Taylor."