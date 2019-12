René Auberjonois, acteur de Star Trek et M.A.S.H., nous a quittés à 79 ans

Edward James Olmos a aussi rendu hommage à la star.

"René Auberjonois, un vrai gentleman et un artiste passionné, est passé à une autre étape, et il va nous manquer énormément", a écrit l'acteur. "J'ai eu l'honneur de travailler avec lui dans Windows On The World, son avant-dernier film. Il a chanté merveilleusement « New York, New York » – un brillant artiste."

George Takei a aussi tweeté à propos de son ami défunt.

"C'est une terrible perte. Les fans de Star Trek le connaissaient en tant qu'Odo de Deep Space Nine. Nous, on le connaissait en tant que René", a expliqué Monsieur Sulu. "C'était un homme merveilleux, attentionné et intelligent. Il nous manquera. Quand je regarderai les étoiles, je penserai à toi, mon ami."