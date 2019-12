Si vous voulez voir Armie Hammer buvant du lait du pis d'une chèvre, alors vous allez être servis

Armie Hammer a tout fait. Il a joué des jumeaux dans The Social Network, a failli manger la pêche dans Call Me By Your Name, et maintenant, il peut dire qu'il a bu du lait directement du pis d'une chèvre. Oui, vous avez bien lu.

Dans le teaser de En pleine nature ci-dessous, l'acteur et l'aventurier explorent la Sardaigne… et le lait de chèvre.

"C'est une énorme décision, mec", déclare Armie. Bear Grylls explique à la star comment faire sortir le lait, mais le comédien hésite.

"J'ai gravi toute une falaise, une première, c'est un énorme accomplissement pour moi, on arrive ici, tu attrapes cette chèvre et maintenant, tu me dis de la téter", résume-t-il à Bear Grylls. "Eh bien, tu sais quoi ? Après avoir fait tout ce chemin, je vais le faire. Sérieux, on va le faire ?"