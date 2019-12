Camila Morrone comprend la fascination du public pour sa relation avec Leonardo DiCaprio

"Je trouve que tout le monde devrait pouvoir sortir avec qui il veut", a déclaré Camila Morrone, 22 ans, en réponse au buzz suscité par sa relation avec Leonardo DiCaprio, de 25 ans son aîné.

Dans une interview accordée au Los Angeles Times, la jeune femme comprend la fascination du public pour son couple. "Ça piquerait probablement ma curiosité aussi", ajoute-t-elle.

La mannequin et actrice américano-argentine fait actuellement la promo de son nouveau film, Mickey and the Bear, et explique à la publication que Leo DiCaprio est un "sujet sensible" pour elle parce que, hormis la différence d'âge, beaucoup pourraient penser qu'il l'aide à obtenir tous ces rôles. De plus, Camila espère qu'à mesure que sa carrière grandit, on ne la verra pas éternellement comme la compagne de l'acteur de 45 ans.

"Du fait que de plus en plus de gens voient le film, je commence à avoir ma propre identité en dehors de ça", reconnaît la jeune femme auprès du Los Angeles Times. "C'est frustrant parce que d'après moi, on devrait toujours garder son identité en dehors de la personne avec qui on partage sa vie... Je comprends l'association, mais je suis persuadée que ça va se dissiper peu à peu et être moins un sujet de conversation."