Halsey prononce un discours passionné après avoir reçu son premier American Music Award

Halsey n'est pas près d'oublier cette soirée !

La chanteuse pop vient de remporter son premier American Music Award cette nuit, et on est ravis pour elle. Pour lancer la cérémonie de 2019, Tyra Banks est venue remettre le prix de la Chanson pop/rock préférée, et Halsey l'a emporté avec son morceau intitulé "Without Me".

La star de 25 ans a été choquée par la bonne nouvelle et a mis un petit moment avant de réaliser. "Ouah. Ouah. Ouah, ouah, ouah. Je vois, ouah", s'est-elle contentée de dire en montant sur scène avant de faire son discours. "Je n'étais pas... bon, attendez. Mon cerveau."

Mais Halsey s'est vite reprise et a prononcé une allocution très inspirante et passionnée : "J'ai grandi en regardant des cérémonies comme celle-là, j'étais chez moi, les yeux grands ouverts, et je regardais les artistes dans ces robes magnifiques et ces magnifiques costards s'approcher de la scène et tenir ces trophées. Ils étaient souvent plaqué or, brillants et lourds, une métaphore, n'est-ce pas ?"

La star a ajouté : "C'est un peu une confirmation du travail très dur mentalement et psychologiquement qu'il faut pour créer une chanson. Je croyais vraiment à ce conte de fées. Enfant, je pensais que ce prix était la confirmation ultime, que je monterais sur scène en riant et pleurant, et que mes fans chez eux se réjouiraient pour moi, mais la vérité, c'est que je suis plus âgée maintenant et que je suis aussi une artiste."