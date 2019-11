Kanye West s'autoproclame "plus grand artiste que Dieu ait jamais créé" à la messe de Joel Osteen

KTRK, une filiale locale d'ABC, a également posté des vidéos du discours de Ye.

"Il y a des documents qui me montrent en train de dessiner une église... et commencer une église en plein milieu de Calabasas. Et après ça, j'ai fait l'album The Life of Pablo. J'ai dit : « C'est un album de gospel » et je ne savais pas trop comment faire ce genre d'albums, et les chrétiens qui m'entouraient étaient contraints par la société de ne pas me parler de l'Évangile, parce que j'étais une superstar. Mais Jésus est la seule superstar", a déclaré Kanye.

Jesus Is King, le nouvel album de Yeezy, inspiré par le gospel, a débuté à la première place du Billboard 200, avant de perdre une place la semaine dernière. Pendant la messe de Joel Osteen, plusieurs extraits du nouvel opus ont été joués.

Pendant son discours, le mari de Kim Kardashian, qui est devenu un fervent chrétien et un supporter de Donald Trump, a expliqué qu'on l'empêchait de parler publiquement de Jésus, surtout en Californie, un des États les plus progressistes et laïques d'Amérique.

"Le studio d'enregistrement est similaire à d'autres endroits où on vous dit de parler à voix basse et de ne pas parler aussi fort de Jésus", a poursuivi le rappeur. "Mais tout ce qui nous entoure est très bruyant. Quand je suis en Californie ou à Las Vegas, il y a des affiches qui font la publicité du trafic sexuel, parce que s'il y a une publicité pour un club de strip-tease, c'est de la publicité pour du trafic sexuel... donc si un homme qui a des problèmes avec sa famille ou son travail ressent le besoin d'aller là-bas, on finit tous par participer, c'est pareil avec la publicité incessante pour l'alcool. L'alcool est un spiritueux."

"On voit sans arrêt de la publicité pour les spiritueux. On voit sans arrêt de la publicité pour les clubs de strip-tease et autres trucs dans le genre. Mais quand on parle de Jésus, on nous dit de nous taire. « Baisse d'un ton. »", s'est emporté Kanye.