Céline Dion pense-t-elle que Rose aurait pu sauver Jack dans Titanic ?

Depuis la sortie du film, on se demande si Rose aurait pu sauver Jack si elle lui avait fait un peu de place sur la porte qui flottait.

Le débat fait encore rage auprès des fans du film de 1997. Tout comme les fans de Friends aimeraient savoir si Ross et Rachel avaient vraiment rompu, les fans de Titanic n'arrêtent pas de se demander si Rose aurait pu sauver la vie de Jack après ce voyage inaugural fatidique.

Cela fait 20 ans que le débat fait rage, et Céline Dion — qui interprète le titre intemporel de la B.O. "My Heart Will Go On" — vient tout juste d'apporter son avis sur la question et a confié si elle pensait que Rose aurait pu sauver Jack de son destin funeste.

Invitée dans l'émission The Tonight Show Starring Jimmy Fallon vendredi pour faire la promotion de son nouvel album, "Courage", la chanteuse de 51 ans s'est penchée sur cette scène déchirante de Titanic qui restera à jamais gravée dans nos mémoires.

"Voici ce qui se dit, et on en parle toujours sur Internet, on dit que si Rose s'était poussée un peu à la fin du film... juste un tout petit peu, elle aurait pu sauver la vie de Jack. Êtes-vous d'accord ?" a demandé Jimmy à Céline. "L'Amérique a besoin de savoir !"