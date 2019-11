Tout sur l'idylle de Pete Davidson et Kaia Gerber

L'amitié de Pete Davidson et Kaia Gerber semble prendre un autre tournant.

L'humoriste de Saturday Night Live et la fille top-modèle de Cindy Crawford passent beaucoup de temps ensemble ces dernières semaines, laissant croire à une histoire d'amour. Bien que Davidson et Gerber soient amis depuis un petit moment, une source de E! News a déclaré que leur amitié est devenue bien plus que ça.

"Kaia et Pete sont en couple, c'est certain. Ils sont amis depuis un moment maintenant, ils ont le même cercle d'amis, et récemment, c'est devenu plus que de l'amitié", a déclaré une source de E! News. "Ils ont commencé à se voir seul à seule plus souvent après avoir été aperçus à New York en octobre. Kaia a déclaré qu'elle adorait la personnalité de Pete. Elle le trouve charmant et très intrigant."

"Ils se sont envoyés beaucoup de textos ces dernier mois, et ils vont voir comment ça se passe", a continué notre source. "Kaia et Pete étaient ensemble à Malibu dernièrement, puis ils se sont envolés pour New York pour le travail de Pete, et Kaia l'a accompagné."