Olivia Munn et Tucker Roberts officialisent enfin leur couple

Salut, les amoureux !

Près d'un an après des rumeurs de couple, Olivia Munn et Tucker Roberts ont assisté à leur premier événement ensemble. L'actrice et son compagnon se sont mis sur leur 31 pour la fête A Day of the Dead de Bea Akerlund et Miranda Dickson à Los Angeles samedi.

Olivia était plus glam que jamais dans une minirobe rose fluo portée avec les cheveux bouclés, tandis que Tucker avait opté pour un total look blanc. Et si leurs tenues vous rappellent quelque chose, c'est qu'ils étaient déguisés comme les personnages interprétés par Danny McBride et Edi Patterson dans The Righteous Gemstones, la série HBO diffusée sur OCS. Et le résultat est là !

"Bonne fête d'Halloween de la part de Judy et Jesse Gemstone", a écrit Olivia sur Instagram. "J'ai demandé à @edipattersonhi qu'on parte ensemble en tournée à travers le pays. J'ai grandi dans une église, donc je connais toutes les chansons (et, évidemment, je connais tous les pas)", a-t-elle ajouté dans la vidéo où on la voit danser comme Edi dans la série comique.