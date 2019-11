L'histoire étonnamment durable de Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet

Dans la vraie vie, leurs familles ne sont pas si différentes. Chalamet est né à Manhattan, c'est le fils de Marc Chalamet, rédacteur français de publications de l'UNICEF, et Nicole Flender, danseuse et actrice sur Broadway. Sa sœur aînée, Pauline, est aussi actrice.

Le cercle d'amis de Chalamet comprend Ansel Elgort, aussi new-yorkais et fils d'artistes, et il est sorti avec la fille de Madonna, Lourdes Leon, pendant presque un an quand ils étaient ados et camarades de classe au lycée La Guardia High School for Music & Arts and Performing Arts, il a donc appris très jeune ce que c'était que de se faire prendre en photo en rancard.

"Rancard, c'est un mot qui fait peur, parce que le contexte a été préétabli", a dit Chalamet à W en 2018. "On voit toujours les gens qui se comportent différemment à un premier rancard."

Depp, elle, est née à Paris, elle est la fille de la chanteuse Vanessa Paradis et de Johnny Depp. Elle voulait chanter aussi à l'origine, mais elle détestait se produire aux spectacles d'école, donc elle a réalisé que ce n'était pas la bonne direction artistique pour elle. Elle a fini par se diriger vers le mannequinat et le métier de comédienne. Elle a fréquenté le mannequin Ash Stymest pendant presque deux ans, rompant au printemps 2018, selon Just Jared.