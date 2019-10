Tous les détails sur les alliances d'un million de dollars de Nicki Minaj et son mari, Kenneth Petty

Si Nicki Minaj a besoin d'aide pour se souvenir de ces moments pour la vie, elle en a un rappel étincelant à l'annulaire gauche.

Il y a un peu plus d'une semaine, la chanteuse primée a surpris ses fans en annonçant sur Instagram qu'elle s'était mariée avec celui qui est son petit ami depuis un an, Kenneth Petty. La rappeuse a partagé très peu de détails sur l'occasion, en dehors de la date du mariage, le 21 octobre. Et Minaj a désormais révélé les nouveaux diamants qu'ils portent à l'annulaire gauche. Sur les photos de la star et son homme déguisés en Chuck et Tiffany, les personnages principaux du film La Fiancée de Chucky, ils portaient leurs nouvelles alliances des bijoutiers Rafaello & Co.

"Félicitations au Roi et à la Reine, Nous vous souhaitons à tous les deux beaucoup d'amour et de bonheur ensemble. Merci de nous avoir fait confiance en nous permettant de concevoir et fabriquer ces pièces uniques pour vous deux", a écrit la société sur Instagram, partageant un gros plan des bijoux étincelants pour les mariés.

Alors quel genre de bague Nicki porte-t-elle en l'honneur de ses noces ? Une bague de 17 carats !