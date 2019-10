Kanye West a enfin fait le Carpool Karaoke, mais en avion

Aujourd'hui, après cinq ans de mariage avec la star de télé-réalité et quatre enfants, West a dit qu'il n'aimait pas sortir le soir. "J'aime bien être à la maison avec ma famille le soir, autant que possible", a-t-il dit à Corden. "On dîne ensemble, on joue avec les enfants, on met les enfants au lit, puis on se couche aussi, et ma femme regarde Dateline." Quant au chanteur primé : "Je lis la Bible."

Kardashian a dit à E! News qu'elle trouvait que quatre enfants, c'était sa limite, mais West a dit à Corden qu'il en voulait sept. "La plus grande richesse qu'on puisse avoir, c'est d'avoir autant d'enfants que possible", a-t-il dit.

En repensant à son parcours, West a dit à Corden : "Dieu a toujours eu un projet pour moi, et il a toujours voulu se servir de moi, mais je crois qu'il voulait que je souffre plus, il voulait que les gens voient ma souffrance et ma douleur et qu'ils mettent des stigmates sur moi, et il voulait me faire vivre toutes ces expériences, les expériences humaines, pour que maintenant, quand je parle du fait que Jésus m'a sauvé, plus de gens puissent s'identifier à cette expérience."

Il a continué : "Si c'était juste : « Oh, on a grandi avec la musique de ce gars et maintenant, c'est une superstar », c'est moins intéressant que : « Oh, ce gars a fait une dépression nerveuse. Ce gars a eu des dettes. Ce gars a traversé, non, pas traversé, ce gars a cinq belles années de mariage, et vous savez, les années de mariage sont différentes des années humaines, comme les années de vie des chiens, c'est sept ans, vous savez ? Chaque année de mariage équivaut à 100 ans. Donc ça fait 500 ans de mariage."