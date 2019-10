Jennifer Aniston, Mariah Carey et bien d’autres honorées au déjeuner Power of Women de Variety

"Je trouve important pour les femmes de se soutenir mutuellement, de ne pas se dénigrer les unes les autres et de comprendre le pouvoir de l'amitié", a déclaré Aniston au magazine. "L'une des choses les plus puissantes que j'ai dans ma vie sont les femmes avec qui j'entretiens une amitié depuis presque 30, 35 ans, et qui sont toujours mes amies aujourd'hui. Je vous conseille donc de cultiver ces magnifiques amitiés en tant que jeune femme, et elles vous soutiendront à mesure que vous vieillirez, et vous aideront à garder les pieds sur terre, à rester vigilantes et concentrées et elles ne vous laisseront pas être complaisante."

D'autres stars assistaient au déjeuner Power of Women: Los Angeles, parmi lesquelles Natalie Portman, Rachel Zoe, Niecy Nash, l'héroïne de The Act Joey King et la comique Ali Wong.