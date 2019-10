Elle Fanning raconte sa partie de paintball épique avec Angelina Jolie

Tout le monde n'a pas la chance d'aller faire du paintball avec Angelina Jolie — mais Elle Fanning, oui.

L'actrice de 21 ans s'est confiée sur cette sortie entre stars dans une interview pour le numéro de novembre d'InStyle.

"Oh, elle est agressive", confie Fanning dans un éclat de rire en se remémorant la sortie. "On faisait des sorties parce que ses enfants étaient là [pendant qu'on tournait Maléfique : Le Pouvoir du Mal], elle essayait donc de prévoir des activités le week-end. Je n'avais jamais fait de paintball auparavant. On était en armure complète. On était les seules personnes présentes, avec tous ses enfants. Nous n'étions pas dans la même équipe, elle et moi. J'ai été vraiment nulle. J'ai touché leur garde du corps dans le cou et il était dans mon équipe ! [rires] Angelina est très douée, elle."

Ces souvenirs remplis de joie ne sont pas les seules choses que les deux co-vedettes ont partagé. Fanning dit que Jolie lui a aussi donné quelques conseils avisés.

"Parfois, j'ai l'impression que je n'ai pas toutes les informations" confie l'héroïne de Super 8 quand on lui demande comment elle gère le fait d'être sollicitée pour prendre des engagements politiques publics. "Je me demande si je suis qualifiée pour parler de ça ? Mais je me dis aussi que les gens ont le droit de dire qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne sont pas encore sûrs. C'est Angelina qui m'a dit ça après une récente interview qu'on a faite pour Maléfique 2. Elle m'a dit : « Tu sais quoi ? Tu as le droit de ne pas avoir réponse à tout. » Je continue d'apprendre."