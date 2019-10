Découvrez la sublime robe de mariée d'Hailey Bieber avec un long voile signé Virgil Abloh

Avec tous ces défilés sur les podiums de mode, Hailey Bieber était fin prête pour marcher jusqu'à l'autel à l'occasion de son mariage.

Comme à son habitude, la jeune femme s'est avancée avec confiance vêtue d'une robe de haute couture. Pour cette occasion en or, le mannequin portait une création Off White, dessinée par Virgil Abloh et son équipe. "@virgilabloh merci d'avoir réalisé mon concept et d'avoir créé ma robe de rêve", a écrit la jeune mariée. "Toi et ton équipe @off____white êtes incroyables et je serai éternellement reconnaissante d'avoir pu porter ta merveilleuse création."

Sur la photo publiée sur Instagram, on découvre Hailey avec un très long voile indiquant "Jusqu'à ce que la mort nous sépare" au bout, un élément typique de la marque de Virgil Abloh. Sur un autre cliché, on voit la mariée nous faire admirer sa silhouette de rêve dans cette robe de sirène en dentelle sur les marches de la chapelle où Justin et elle se sont dit "oui".