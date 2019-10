Robert De Niro poursuivi pour discrimination sexuelle et harcèlement par son ancienne assistante pour 12 millions de dollars

L'ancienne assistante de Robert De Niro attaque en justice l'acteur pour discrimination sexuelle et violations salariales, deux mois après qu'il l'a attaqué pour détournement de fonds.

Dans une plainte déposée à New York jeudi, Graham Chase Robinson explique avoir commencé à être l'assistante de direction de l'acteur en 2008, alors qu'elle avait 25 ans, et avoir démissionné en avril dernier, un an et demi après avoir été promue au poste de vice-présidente de production et des finances de sa société de production. Elle prétend que pendant son travail, il se référait tout le temps à elle comme son assistante et la traitait comme tel. Elle l'accuse lui et sa société de l'avoir assujettie à "des années de discrimination sexuelle et de harcèlement" dans un "environnement de travail hostile".

L'avocat de la star rétorque à E! News : "Les allégations faites par Graham Chase Robinson à l'encontre de Robert De Niro sont plus qu'absurdes."

"De Niro a fait des demandes à Mme Robinson qu'il n'a jamais imposées à des hommes", a précisé l'avocat de cette dernière dans un communiqué adressé à E! News. "Le traitement de Robert De Niro envers Mme Robinson était inapproprié, avilissant, abusif, et intolérable, et il doit être tenu pour responsable."

Mme Robinson prétend que pendant son travail, l'acteur la traitait de "garce" et de "sale gosse", et que lorsqu'il était soûl il la "dénigrait, la réprimandait, l'intimidait, et hurlait des gros mots", et faisait des commentaires vulgaires et inappropriés comme plaisanter sur son ordonnance de Viagra, lui demander de l'imaginer aux toilettes, lui demander de lui gratter le dos ou de lui faire ses nœuds de cravate, et lui suggérer de tomber enceinte avec le sperme d'un collègue marié.