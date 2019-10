Le prince Harry condamne la presse britannique, disant qu'elle harcèle Meghan Markle

Un porte-parole légal de Schillings qui représente la duchesse de Sussex a dit mardi : "Nous avons entamé des poursuites légales contre le Mail on Sunday, et sa société mère, Associated Newspapers, au sujet de la publication illégale et importune d'une lettre privée écrite par la duchesse de Sussex, qui fait partie d'une campagne par ce groupe médiatique de publications d'articles faux et délibérément dérogatoires à son sujet, ainsi qu'au sujet de son mari. Vu le refus d'Associated Newspapers de résoudre cette affaire de façon satisfaisante, nous avons entamé des poursuites pour corriger cette violation de vie privée, cette infraction de droits d'auteur et les intentions médiatiques sus-mentionnées."

Les poursuites sont payées de façon privée par Harry et Meghan, et en attendant une décision du tribunal, tous dommages et intérêts seront reversés à une œuvre de charité anti-harcèlement.