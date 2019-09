Selena Gomez a trouvé le bonheur après avoir vécu les "moments les plus effrayants" de sa vie

Selena Gomez ne peut cacher son bonheur.

Près d'un an après être entrée dans un hôpital psychiatrique pour gérer des problèmes récurrents liés à ses angoisses et à sa dépression, l'interprète de "Come and Get It" évoque ses progrès.

Alors qu'elle recevait le McLean Award 2019 lors du dîner annuel de l'hôpital en début de mois, Selena est revenue sur la manière dont elle a traversé cette période difficile de sa vie.

"On est meilleur quand on dit la vérité, alors voici ma vérité", a-t-elle déclaré dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. "L'année dernière, je souffrais mentalement et émotionellement et je n'arrivais pas à me contenir. Je n'arrivais pas à continuer à sourire ou à prétendre que tout était normal. C'est comme si toute ma souffrance et mon anxiété m'avaient submergée et ce fut l'un des moments les plus effrayants de ma vie."

"J'ai cherché à me faire aider et les médecins m'ont permis d'établir un diagnostic précis. Dès que j'ai reçu l'information, je me suis sentie aussi terrifiée que soulagée", a poursuivi Selena. "Terrifiée, évidemment, parce que le masque était tombé, mais soulagée de savoir pourquoi j'avais souffert de dépression et d'anxiété pendant autant d'années."