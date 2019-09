Jenna Dewan attend un premier enfant avec Steve Kazee

Félicitations à Jenna Dewan !

En effet, l'actrice américaine est enceinte et attend son premier enfant avec son compagnon, Steve Kazee. C'est ce que vient d'annoncer le couple mardi. "On est plus que comblés et on est super contents que notre famille s'agrandisse !", ont déclaré Steve et Jenna dans un communiqué adressé à People.

S'il s'agira du premier enfant pour Steve, l'actrice et danseuse a déjà une petite Everly, 6 ans, fruit de son union avec son ex-mari, Channing Tatum.

La bonne nouvelle arrive quelques semaines après que le couple a été vu au cours de vacances romantiques dans le comté d'Orange en Californie. Les deux tourtereaux ont profité de quelques jours de détente avec Everly, à l'hôtel Montage Laguna Beach. "Jenna et Steve étaient très détendus et avaient l'air très amoureux", a précisé une source à E! News. "Ils étaient très concentrés sur Everly et elle est restée leur priorité pendant ces vacances en famille. Steve a été incroyable avec Everly."