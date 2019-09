Un aperçu des afters remplies de stars des Emmys 2019

Au Pacific Design Center, l'after-party d'HBO était en cours, décrite par un informateur comme étant "énorme". "Il [y avait] plusieurs bars et des zones séparées où on pouvait prendre à manger. Ils servaient du saumon avec des légumes, et il y avait d'énormes tables de desserts qui entouraient les bars au milieu de la fête", a confié notre source à E! News. "La piste de danse se trouvait au fond de la salle, et il y avait une cabine de DJ. Ils avaient une piste de danse [avec] des flammes aux couleurs d'HBO."

Il y avait aussi quantité de visages connus dans la foule, y compris celui du producteur exécutif d'Euphoria, Drake. Le rappeur a été vu en train de poser avec les stars de la série, de bavarder avec le héros de Better Call Saul Giancarlo Esposito et de donner son numéro à Terrence Howard, d'Empire. "Drake était le roi de la fête", a déclaré une source. "Vraiment, beaucoup de gens sont venus le saluer et prendre des photos avec lui."

À la fête de Netflix à l'intérieur des Milk Studios, les stars se déhanchaient. D'après un informateur, Amy Poehler et Natasha Lyonne ont été vues sur la piste de danse en train de bouger sur des titres comme "Single Ladies (Put a Ring on It)" de Beyoncé et "Conga" de Gloria Estefan. De leur côté, dans leur box, Kit Harington et Emilia Clarke ont dansé ensemble sur "Push It" de Salt-N-Pepa. "Il a placé ses mains sur ses épaules et ils ont partagé un moment complice", a décrit une source en parlant des co-vedettes de Game of Thrones.

Quant au héros de Dans leur regard Jharrel Jerome, récompensé pour la première fois, il est allé sur la piste de danse avec sa statuette et, à un moment, est entré dans une grande farandole avec les "Cinq innocentés". "Ils étaient bras dessus, bras dessous et ont partagé un moment spécial ensemble pendant que la foule qui les entourait les encourageait", a décrit notre source. "Ces mecs ont passé une super soirée à danser pendant des heures et des heures avec Jharrel."

Cela semble être la manière parfaite de terminer une journée aussi inoubliable !