Emmys 2019 : tous les looks des stars sur le tapis rouge

L'heure est venue de fêter ce qui est passé de mieux à la télé cette année !

On est à quelques heures du lancement des Emmys 2019 et vos acteurs et actrices préférés du petit écran commencent à se rassembler pour fêter une année extraordinaire.

Bien que tous les regards soient fixés sur Game of Thrones et Veep, on peut s'attendre à un tas de surprises lorsque les prix seront remis. Et avec des présentateurs comme Jimmy Kimmel, Taraji P. Henson et Seth Meyers, la cérémonie de trois heures promet d'être tordante.

Mais avant que la retransmission ne commence, tournons-nous vers le tapis rouge.

Vos stars préférées se sont mises sur leur 31 en se parant de la tête aux pieds de créations des maisons de couture les plus mondialement connues. Pour découvrir tous ces looks — même les costumes de l'émission The Masked Singer — consultez notre galerie ci-dessous tout au long de la soirée.