Emmy Awards 2019 : la liste complète des vainqueurs

Meilleure réalisation pour une série limitée, un film ou un programme spécial

A Very English Scandal (Prime Video)

VAINQUEUR : Chernobyl (HBO)

Escape At Dannemora (Showtime)

Fosse/Verdon, "Glory" (FX Networks)

Fosse/Verdon, "Who's Got The Pain" (FX Networks)

Dans leur regard (Netflix)

Meilleure réalisation pour une émission de télé-réalité

American Ninja Warrior, "Minneapolis City Qualifiers" (NBC)

VAINQUEUR : Queer Eye, "Black Girl Magic" (Netflix)

RuPaul's Drag Race, "Whatcha Unnpackin?" (VH1)

Shark Tank, "Episode 1002" (ABC)

The Amazing Race, "Who Wants A Rolex?" (CBS)

Meilleure réalisation pour une émission de divertissement

Documentary Now!, "Waiting For The Artist" (IFC)

Drunk History, "Are You Afraid Of The Drunk?" (Comedy Central)

Last Week Tonight With John Oliver, "Psychics" (HBO)

VAINQUEUR : Saturday Night Live, "Host: Adam Sandler" (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert, "Live Midterm Election Show" (CBS)

Who Is America?, "Episode 102" (Showtime)

Meilleure réalisation pour un programme spécial de divertissement

Carpool Karaoke: When Corden Met McCartney Live From Liverpool (CBS)

Homecoming : un film de Beyoncé (Netflix)

Live In Front Of A Studio Audience: Norman Lear's "All In The Family" And "The Jeffersons" (ABC)

VAINQUEUR : Springsteen On Broadway (Netflix)

The Oscars (ABC)