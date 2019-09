Felicity Huffman condamnée à 14 jours de prison suite au scandale des pots-de-vin universitaires

L'actrice a ensuite déclaré : "J'accepte la décision de la cour aujourd'hui sans réserve. J'ai toujours été prête à accepter la condamnation de Madame la juge Talwani. J'ai enfreint la loi. Je l'ai reconnu et j'ai plaidé coupable en ce sens. Mes actions ne sont ni excusables ni pardonnables. Point barre."

"Je voudrais de nouveau m'excuser auprès de ma fille, mon mari, ma famille et le monde éducatif pour mes actions", a-t-elle poursuivi. "Et je veux tout particulièrement m'excuser auprès des étudiants qui travaillent dur chaque jour à l'université et de leurs parents qui font d'énorme sacrifices pour les soutenir honnêtement. J'ai beaucoup appris ces six derniers mois sur mes défauts en tant qu'être humain. Mon but est désormais de purger la peine que la cour m'a infligée. J'ai hâte de faire mes TIG et d'avoir un impact positif sur ma communauté. J'ai également l'intention de faire des contributions après m'être acquittée de ces heures."

Felicity Huffman a précisé : "Je peux vous assurer que dans les mois et les années à venir, j'essaierai de mener une vie plus honnête, d'être un meilleur exemple pour mes filles et ma famille et de continuer à utiliser mon temps et mon énergie là où on a besoin de moi. J'espère maintenant que ma famille, mes amis et ma communauté me pardonneront mes actions."

En plus de William H. Macy, qui n'a pas été condamné, une dizaine d'amis et de membres de la famille de l'actrice ont assisté à l'audience, apprend-on.

Le procureur avait requis un mois de prison pour Felicity Huffman, en déclarant : "Ce qu'elle a fait est inexcusable." Son avocat avait demandé une année de mise à l'épreuve, 250 heures de TIG et une amende.