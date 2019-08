Les plus grandes révélations sur Harry Styles dans Rolling Stone : sexe, drogue et One Direction

3. Il n'est pas sûr de l'avenir des One Direction : "J'en sais rien. Je ne vais pas dire que je ne le referais jamais plus, parce que ce n'est pas ce que je ressens. Si, à un moment, on a tous envie de le faire, c'est vraiment là qu'on le fera, parce qu'on ne devrait pas le faire à moins de se dire : « Hé, c'était super fun. On devrait recommencer. » En attendant, je m'amuse bien à écrire mes titres et à expérimenter", explique Styles. "Je m'amuse trop à écrire de cette façon, je ne me vois pas tout changer, revenir à ce qu'on faisait avant. Même si on essayait de faire les choses de la même façon, ça ne serait pas pareil, de toute façon."

4. Il avait "toujours peur" de chanter faux quand il était dans 1D : "Quand j'étais dans le groupe, j'avais toujours peur de faire une mauvaise note. Je me mettais la pression pour ne pas faire d'erreurs", a expliqué Styles. "Quand j'ai signé mon contrat, j'ai même demandé à mon manager : « Qu'est-ce qui arriverait si je me faisais arrêter ? Est-ce que ça annulerait le contrat ? » Aujourd'hui, les fans m'ont offert un espace où je peux être moi-même, mûrir, créer un environnement dans lequel je peux apprendre et faire des erreurs."