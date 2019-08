Sarah Michelle Gellar joue une maman blogueuse dans une nouvelle série

Buffy a un nouveau boulot.

Sarah Michelle Gellar est star et productrice exécutive d'une nouvelle série potentielle, et vu la description, on va avoir besoin de voir ça au plus vite ! La série, actuellement en développement chez Fox, est une adaptation du livre Other People's Houses d'Abbi Waxman, et elle a été conçue par les créateurs de la série Ringer, Eric Charmelo et Nicole Snyder.

Other People's Houses est décrit comme une série "entre Big Little Lies et Catastrophe", ce qui suffit largement à nous donner envie. La série suit neuf personnes qui vivent dans le quartier de Larchmont, à Los Angeles, et qui vont vivre "les hauts et les bas émotionnels de la vie de parents, compagnons, voisins et amis" par le prisme des réseaux sociaux, selon THR.

Le personnage de Gellar est une maman et influenceuse des réseaux sociaux nommée Anne Porter, qui est au centre du drame qui démarre toute l'histoire, qui semble impliquer une liaison. Le livre de Waxman est sorti en avril 2018, et c'est l'occasion idéale de rendre hommage aux influenceurs qui règnent actuellement sur Instagram.