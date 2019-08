Meghan Markle se focalise sur le positif après le fiasco du jet privé

Le post survient quelques jours après que des stars ont défendu Markle et le Prince Harry sur Internet suite aux critiques de leur voyage récent en France en jet privé.

"Je suis très contrarié par les rumeurs déformées et malveillantes d'aujourd'hui dans la presse autour du séjour privé du duc et de la duchesse de Sussex chez moi à Nice la semaine dernière", a écrit Elton John. "La mère du prince Harry, Diana, princesse de Galles, était une amie chère. J'ai un profond sentiment d'obligation de protéger Harry et sa famille d'une intrusion inutile de la presse, celle qui a aussi contribué à la mort tragique de sa mère." Le chanteur de légende a ensuite expliqué sur Twitter que son mari, David Furnish, et lui avaient invité le couple et leur fils, Archie Harrison, chez eux pour des vacances privées et sécurisées et qu'ils avaient fourni leur jet. "Pour soutenir l'engagement envers l'environnement du prince Harry, nous nous sommes assurés que le vol ait un bilan carbone neutre en faisant une contribution adéquate à Carbon Footprint", a dit John.

"Je respecte et j'admire l'engagement caritatif de Harry et Meghan et je demande à la presse de cesser ces critiques personnelles assassines, sans relâche et fausses, qui sont faites quasiment au quotidien."