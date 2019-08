Millie Bobby Brown lance une marque de produits de beauté végans : tous les détails

Vous adorez le look de Millie Bobby Brown ? C'est votre jour de chance !

La star de Stranger Things lance sa marque de produits de maquillage et de soins appelée Florence by Mills. L'actrice de 15 ans a annoncé la nouvelle sur Instagram ce mardi.

"Elle est là, florence by mills", a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux. "L'amour de ma vie, au sens propre du terme, je ne pourrais pas vous expliquer la passion que j'entretiens pour ça et à quel point j'ai bossé et je suis contente de l'avoir créée. 2 ans pour créer une marque de maquillage et de soins. Incroyable... c'était un secret bien gardé mais je peux enfin partager la nouvelle avec vous !! Merci pour l'amour et le soutien que vous me témoignez chaque jour, ohhh et suivez aussi @florencebymills ily."

Comment la nominée aux Emmy Awards a-t-elle trouvé le nom de cette marque ? Selon WWD, c'est inspiré de son arrière-grand-mère.

"[Florence] était une femme vraiment unique, elle exprimait son individualité et ce qu'elle était en tant que personne", a-t-elle expliqué au magazine. "On me dit que je lui ressemble beaucoup. Je me suis dit qu'une marque qui met l'individualité, la bravoure et l'honnêteté en avant devrait porter le nom d'une personne qui incarnait toutes ces choses."

Mills est aussi le surnom de Brown.