Joe Jonas fête ses 30 ans avec une soirée sur le thème de James Bond au bras de sa Bond girl, Sophie Turner

Il s'appelle Jonas... Joe Jonas.

Le chanteur des Jonas Brothers a eu 30 ans jeudi. Il a fêté son anniversaire vendredi avec sa famille et ses amis au cours d'une fête sur le thème de James Bond au Cipriani Wall Street à New York.

Joe avait choisi une tenue de circonstance : une veste de smoking blanche, un pantalon noir et un nœud papillon noir. Son épouse, l'actrice Sophie Turner, avait l'air d'une vraie Bond girl avec sa robe très sexy bleu marine ouverte dans le dos, avec un décolleté plongeant et très échancrée au niveau de la cuisse, qu'elle portait avec des hauts talons dorés.

Ils sont arrivés au volant d'une Aston Martin très classe, la voiture de prédilection de l'agent 007.

Parmi les invités, se trouvaient les frères et co-membres du groupe de Joe, Nick Jonaset Kevin Jonas, accompagnés de leurs épouses, Priyanka Chopra et Danielle Jonas, ainsi que l'acteur de Stranger Things et star de Broadway Michael Park et l'acteur Emilio Vitolo, qui fêtait également son anniversaire ce jour-là. Les deux amis ont posté des photos de la star de la soirée, et les invités se sont amusés à prendre des photos dans le photomaton sur place.

Sur une photo, Joe pose avec un cigare dans la bouche et se tient à côté de Nick et la star de Broadway Kevin Covert, qui était venu accompagné d'un chat en peluche. L'acteur était déguisé en Blofeld, le méchant des films de Bond qui a servi d'inspiration au Dr Denfer d'Austin Powers.

"La salle était décorée sur le thème de James Bond", a expliqué une personne présente à E! News. "Il y avait des tables de jeux avec des faux billets de 100 dollars personnalisés avec le visage de Joe Jonas. On servait des martinis et des cigares. Tout le monde s'est bien amusé à jouer au poker et à discuter. Ils jetaient l'argent fictif en l'air et par terre pour s'amuser. Tout le monde s'est pris en photo dans le photomaton et devant un grand décor GoldenEye."

"Ils ont chanté « Joyeux anniversaire » à Joe et ont apporté un gâteau d'anniversaire à plusieurs niveaux qui avait une grande tête de Joe Jonas tout en haut", a continué notre observateur. "C'était une soirée très fun pour tout le monde, et Joe avait l'air de bien s'amuser. Les trois Jonas Brothers ont été vus ensemble et ont été pris en photo en compagnie de leurs épouses."