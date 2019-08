Miley Cyrus embrasse Kaitlynn Carter, l'ex de Brody Jenner, en Italie, en pleine séparation avec Liam Hemsworth

Miley Cyrus semble profiter de sa nouvelle vie de célibataire, et Kaitlynn Carter semble en faire autant.

Samedi soir, E! News a confirmé que la chanteuse de 26 ans et Liam Hemsworth ont décidé de se séparer, après avoir été mariés pendant presque huit mois. Le porte-parole de la chanteuse a déclaré dans un communiqué : "Liam et Miley ont décidé de se séparer pour l'instant. En tant que partenaires et individus qui changent et évoluent constamment, ils ont décidé que c'était ce qui était le mieux pour se concentrer sur eux-mêmes et leurs carrières. Ils restent des parents dévoués pour les animaux qu'ils ont ensemble mails ils veulent s'accorder du temps à chacun. Veuillez respecter leur décision et leur vie privée."

Quelques heures avant que la rupture ne soit annoncée, l'interprète de "Wrecking Ball" avait été vue en train d'embrasser Kaitlynn Carter, dont la rupture avec Brody Jenner, le demi-frère de Kendall Jenner et Kylie Jenner, avait récemment fait le buzz.

Les deux jeunes femmes ont été photographiées pendant un voyage entre filles sur le lac de Côme, où elles ont également été rejointes par Brandi Cyrus, la sœur de Miley, et des amies, et elles n'ont pas caché leur affection l'une pour l'autre. Sur les clichés, postés par Entertainment Tonight, Miley et Kaitlynn sont vues en train de s'embrasser, de se faire des câlins et de prendre des bains de soleil au bord de l'eau dans de tout petits bikinis.

"Elles ont fait des virées en bateau ensemble et ont passé des journées à la piscine où elles ont nagé et sauté d'un ponton dans l'océan", a rapporté une source à E! News. "Elles n'étaient jamais très éloignées l'une de l'autre et elles se rapprochaient très régulièrement avant de s'embrasser sous leurs chapeaux. Elles semblaient bien s'amuser ensemble et se lâchaient complètement. Elles ne pouvaient pas s'empêcher de se toucher. Elles ont rapproché leurs transats pour mieux se tenir par la main ou se prendre dans les bras l'une de l'autre."