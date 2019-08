Emily Ratajkowski affiche ses aisselles poilues en parlant sexualité

Emily Ratajkowski, comme on ne l'a jamais vue !

La mannequin de 28 ans, actrice à ses heures perdues et connue pour ses tenues osées sur le tapis rouge et dans la vie, apparaît avec des aisselles poilues et un soutien-gorge noir en dentelle sur la photo qui accompagne son édito parlant de la sexualité et la définition de l'hyper-féminité dans le numéro de septembre 2019 de Harper's Bazaar, qui sera disponible dès le 20 août dans les kiosques.

"Si je décide de me raser les aisselles ou de me laisser pousser les poils, ça ne regarde que moi", écrit Ratajkowski. "Pour moi, les poils du corps permettent aux femmes d'exercer leur capacité à choisir... un choix qui se base sur la façon dont elles veulent se sentir et leurs associations au fait d'avoir des poils ou pas. Généralement, j'ai tendance à me raser, mais parfois, je me sens sexy quand je me laisse pousser les poils."

"Il n'y a pas de réponse correcte, pas de choix qui nous rende plus féministes, ou qui fasse même de moi « une mauvaise féministe » pour emprunter les mots de [l'auteure] Roxane Gay", a-t-elle expliqué. "Tant que c'est moi qui prends cette décision, c'est le bon choix. Au bout du compte, l'identité et la sexualité d'une personne ne dépendent que d'elle, et de personne d'autre."