Préparez-vous à craquer sur le duo surprise d'Ariana Grande et de Barbra Streisand

View this post on Instagram

She is so happy about it and that makes me so happy • • • • • • • Tags 🧸🍯 #arianagrande #ariana #ari #arianators #arianator #arianag #arianagrandevideo #arianagrandebutera #agb #arianagrandeicons • • • Credits 🐙🐢 Via Ariana’s Instagram story and Ariana’s Instagram feed x