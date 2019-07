Meghan Markle interviewe Michelle Obama : 5 révélations du Vogue anglais

4. Michelle Obama explique que la jeune femme qu'elle était à 15 ans aurait le "sourire" en pensant au côté craquant de Barack Obama : Meghan Markle a demandé à Michelle Obama ce que la jeune femme qu'elle était à 15 ans dirait d'elle. "Je pense qu'elle serait fière de ce que j'ai accompli, mais elle ne serait pas trop tendre avec moi non plus", reconnaît l'ex-première dame des États-Unis. "Je pense qu'elle me ferait un petit hochement de tête d'approbation, vous comprenez ? Elle me rappellerait qu'il y a encore trop de filles dans les quartiers sud de Chicago à qui on dit de se taire, qui sont mises à l'écart, ou à qui l'on dit que leurs rêves sont trop ambitieux. Elle me dirait de continuer à me battre pour elles. Pour être tout à fait honnête, elle sourirait probablement en se disant que mon mari est vraiment craquant."

5. Michelle Obama est "très heureuse" pour Meghan Markle et le prince Harry : quand Meghan Markle lui a demandé quel était "le plus beau son" qu'elle ait jamais entendu, Michelle Obama a répondu : "Quand Malia et Sasha venaient de naître, Barack et moi pouvions passer des heures à les regarder dormir. On adorait écouter les petits sons qu'elles émettaient, surtout leur façon de roucouler quand elles rêvaient profondément."

"Ne vous méprenez pas, être parent au début est épuisant. J'imagine que vous savez de quoi je parle en ce moment", a précisé Michelle Obama. "Mais avoir un bébé chez soi est assez magique. Le temps s'allonge et se contracte ; chaque moment a sa part d'éternité. Je suis très heureuse qu'Harry et vous puissiez vivre ça, Meghan. Profitez-en bien."

Pour découvrir plus en détail l'interview de Michelle Obama par Meghan Markle, découvrez le numéro de septembre du Vogue britannique en kiosque et en édition numérique à partir du vendredi 2 août.