Découvrez les coulisses de la dernière saison d'Orange Is the New Black et essayez de ne pas pleurer

Sortez les mouchoirs parce que Netflix vous emmène dans les coulisses de la dernière saison d'Orange Is the New Black. Dans la vidéo ci-dessous, les actrices d'Orange Is the New Black se remémorent les sept saisons de la série et combien celle-ci a changé leur vie et celle des spectateurs.

"Orange est devenu un formidable moyen d'expression pour les gens", dit Laura Prepon dans la vidéo en coulisses. "C'est tellement merveilleux d'en faire partie."

La série, qui suivait à l'origine Piper Chapman, jouée par Taylor Schilling, durant sa peine de prison et s'est depuis étendue aux autres détenues, se termine vendredi 26 juillet. Et c'est devenu bien plus qu'une comédie dramatique en prison.