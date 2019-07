Les snobés et les surprises des nominations aux Emmys 2019 : Schitt's Creek, Mandy Moore, The Big Bang Theory

Qui dit cérémonie de récompenses dit inévitablement surprises et oubliés, et les nominations aux Emmy Awards 2019 ne dérogent pas à la règle. Annoncée par D'Arcy Carden, de The Good Place, et Ken Jeong, le juge de The Masked Singer, la récolte de cette année regorge de favoris dont c'est la dernière année, comme Veep, Game of Thrones, de nouveaux chouchous comme La fabuleuse Mme Maisel, quelques surprises et plein de snobés.

La surprise du jour ? Toutes les nominations de Schitt's Creek. C'est amplement mérité, mais on ne pensait pas que la série, Eugene Levy et Catherine O'Hara seraient tous retenus.

La non surprise du jour ? Les nominations pour Game of Thrones. En revanche, certains acteurs secondaires ont réussi à percer. On parle de toi, Brienne de Torth !