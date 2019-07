Emmy Awards 2019 : la liste complète des nominations

Les nominés sont...

Les Emmys 2019 auront lieu dans deux mois, et la liste des concurrents de cette année en lice pour remporter une statuette dorée tant convoitée est actuellement annoncée.

Mardi matin sur la côte ouest des États-Unis, D'Arcy Carden, de The Good Place, et Ken Jeong, de The Masked Singer, ont eu l'honneur d'annoncer les nominés de la classe de 2019, avec des nominés pour la première fois, comme Joey King, de The Act, et Mandy Moore, de This Is Us, ainsi que des habitués des Emmys, comme Julia Louis-Dreyfus, de Veep, et Rachel Brosnahan, de La fabuleuse Mme Maisel.

Cette année a été une autre grande année pour le monde de la télévision, avec notamment la fin de Game of Thrones, la série adorée de HBO s'étant effectivement achevée à la fin de sa huitième saison. La série ne s'en ira pas sans un bruit puisque la série a récolté 32 nominations, le record de cette année.

Et d'autres célèbres séries, comme Big Little Lies, Stranger Things et Euphoria, n'ont pas pu entrer en compétition puisqu'elles ont manqué la période d'éligibilité.

Alors, quelles séries a retenu l'attention de l'Académie des arts et des sciences de la télévision cette année ? Regardez l'annonce en streaming live sur le compte YouTube de E! ci-dessus et la liste des nominés ci-dessous.