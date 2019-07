Ariana Grande, son chagrin "déchirant" pour Mac Miller et sa romance "irréaliste" avec Pete Davidson

La star continue avec sincérité : "Quand je me vois sur scène, je suis cette artiste parfaitement apprêtée qui est très douée pour ce qu'elle fait et puis, dans des situations comme celle-ci, je ne suis qu'une petite flaque complètement névrosée et perdue qui essaie de comprendre ce qui se passe... je dois être la fille la plus chanceuse du monde, et la plus malchanceuse aussi certainement."

Grande développe : "Je dois faire attention à me reconstruire tout en ne laissant pas les choses qui m'ont affectée être abordées avant que je ne sois prête, et aussi apprécier les belles choses qui me sont arrivées dans la vie et ne pas avoir peur qu'on me les arrache parce que le traumatisme me dit que ça va arriver, vous voyez ce que je veux dire ?"

Il y a des traumatismes dont elle n'est pas décidée à parler, dont celui de l'attentat à la bombe de Manchester. "Ce n'est pas mon traumatisme", déclare-t-elle à Vogue. "C'est celui des familles. C'est leur deuil, et c'est donc très dur d'en parler sans penser au fait qu'ils vont lire ça et que ça va rouvrir leur blessure."