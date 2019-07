Pourquoi les fans de Breaking Bad sont déçus du prochain projet commun de Bryan Cranston et Aaron Paul

"Il y a trois ans, on était assis dans un bar à sushis de New York. À discuter de la vie et de ce qu'on pourrait faire ensemble ensuite. On a pris beaucoup de plaisir en tournant Breaking Bad et un lien sincère en est né. Sachant qu'on ne pourrait plus partager un écran pendant quelque temps, nos pensées se sont tournées vers un nouveau projet. On sirotait des cocktails en se demandant ce que ça pourrait être. Le plus jeune a regardé son verre et a dit, tu sais ce qu'on devrait faire ? On devrait faire un mescal vraiment spécial. Le plus vieux a dit, tu parles de l'alcool avec un ver au fond de la bouteille ? Non, ce n'était qu'un truc pour les touristes, ça, je te parle d'un vrai mescal artisanal manufacturé au Mexique", ont-ils expliqué dans une déclaration commune. "Après ce dîner, on n'arrivait pas à oublier cette idée. On est donc partis pour Oaxaca pour voir si on arrivait à le trouver, et il fallait que ce soit « le bon », un truc si délicieux que même les gens qui pensent ne pas aimer le mescal allaient l'adorer. Il fallait que ce soit parfait ou on ne le ferait pas."

Finalement, ils ont trouvé leur produit. "On a passé Oaxaca au peigne fin, rencontré des gens formidables en chemin et après une magnifique mais éreintante recherche à travers ce paysage majestueux, on a pensé avoir trouvé le bon endroit. Notre mescal", continuait leur annonce. "C'était sur une route de terre battue, un minuscule village, à des heures de route du centre-ville, on l'a trouvé et il était parfait. Bon sang, c'était parfait. On s'est regardés et on a simplement hoché la tête. C'est là. On l'a baptisé Dos Hombres, deux hommes en quête. Ça aura été une longue aventure complètement dingue et on ne pourrait pas être plus heureux de la partager avec vous et le reste du monde. On est fous de ce goût, de cet arôme et de la versatilité de cet alcool vieux à la saveur fumée. Goûtez-le et dites-nous ce que vous en pensez. On est sûrs que vous allez l'adorer."